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Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 19:34 | Son Güncelleme

Muğla'da Yatağan Enerji Üretim Santrali'nde 2 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kömür bandındaki çökmeyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Cumhuriyet Başsavcılığı: - İki ayrı bilirkişi heyetinden alınan ön inceleme raporunda, santral direktörü S.T, birinci derece asli kusurlu, santral müdürü A.D. ikinci derece asli kusurlu, santral müdür yardımcısı R.E.A. ikinci derece asli kusurlu, dış tesisler işleri müdürü M.Ü. üçüncü derece asli kusurlu, iş güvenliği uzmanı S.D. tali kusurlu bulunmuş, bu rapor doğrultusunda 21 Temmuz günü şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmış, tamamı tutuklama istemiyle Yatağan Sulh Ceza Hakimliğine aynı gün sevk edilmişlerdir"

Muğla'da Yatağan Enerji Üretim Santrali'nde 2 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kömür bandındaki çökmeyle ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Şahinler Mahallesi'ndeki Yatağan Enerji Üretim Santralinde kömür kazanlarını besleyen taşıma bandının çökmesi sonucu 13 kişilik bakım ekibinin göçük altında kaldığı anımsatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, hızlıca kaza mahalline ekiplerin yönlendirildiği belirtilen açıklamada, santrale ait merkezi kamera sisteminde bulunan kaza öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde kaza anına dair kamera görüntülerin temin edildiği belirtildi.

İş güvenliği
uzmanı, makine mühendisi, inşaat mühendisi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde iş güvenliği uzmanlığı alanında
öğretim görevlilerinden iki ayrı bilirkişi heyeti oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, kazanın meydana geliş sebebi ve sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesine yönelik kusur tespiti istendiğine işaret edildi.

Göçük altında kalan ve yaralı olarak kurtulan kişilerin ifadelerinin alındığı, bir kişinin yoğun bakımdan yeni çıkması nedeniyle ifadesine başvurulamadığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"İki ayrı bilirkişi heyetinden alınan ön inceleme raporunda, santral direktörü S.T. birinci derece asli kusurlu, santral müdürü A.D. ikinci derece asli kusurlu, santral müdür
yardımcısı R.E.A. ikinci derece asli kusurlu, dış tesisler işleri müdürü M.Ü. üçüncü derece asli kusurlu, iş güvenliği uzmanı S.D. tali kusurlu bulunmuş, bu rapor doğrultusunda 21 Temmuz günü şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmış, tamamı tutuklama istemiyle Yatağan Sulh Ceza Hakimliğine aynı gün sevk edilmişlerdir."

Açıklamada, Yatağan Sulh Ceza Hakimliğince şüphelilerin aynı gün tutuklanmalarına yer olmadığına hükmedilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları ifade edildi.

Yatağan Sulh Ceza Hakimliğinin bu kararına karşı 23 Temmuz günü Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz ettiği, dosya itiraz incelemesi için Muğla Sulh Ceza Hakimliğine gönderildiği aktarılan açıklamada, ayrıca, düzenlenen ön inceleme raporunda kusuru tespit edilemeyen 19 çalışanın şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alındığı, soruşturma kapsamında 11 çalışanın da tanık sıfatıyla beyanlarına başvurulduğu belirtildi.

Olayın meydana geldiği termik santralinde oluşturulan iki ayrı bilirkişi heyeti tarafından incelemelerin devam
ettiği bildirilen açıklamada, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca kazanın tüm yönleriyle incelenerek
soruşturma işlemlerinin titizlikle yerine getirildiği vurgulandı.

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