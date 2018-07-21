Yatağan'da termik santraldeki çökmeye bilirkişi incelemesi

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 2 işçinin öldüğü, 9 işçinin yaralandığı termik santraldeki çökme ile ilgili, bilirkişi heyeti incelemede bulundu.

Yatağan- Milas Karayolu'nun 3'üncü kilometresindeki Yatağan Termik Santrali'nde, geçen perşembe günü saat 10.00 sıralarında raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 11 kişi demir yığını altında kaldı. Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarıyla santrale sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan 9 işçi, çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. İşçilerden evli ve 1 çocuk babası Sezgin Kılıç ile evli ve 2 çocuk babası Seray Şimşek ise yaşamını yitirdi. İki işçinin cesetleri enkaz altından çıkarıldı.

Yatağan Termik Santrali yönetimi, kazadan sonra Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketine (EPİAŞ) kazayla ilgili ön bildirim yaptı. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, belirlenen bilirkişiler ve sigorta yetkilileri de santralde inceleme başlattı.

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