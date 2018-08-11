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Yatalak hasta yanan evde yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 20:06 | Son Güncelleme

Yatalak hasta yanan evde yaşamını yitirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi, Karaaslan Sokak'ta iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Evde yatalak durumda 85 yaşındaki Abdülkadir Miraloğlu'nun olduğu bilgisini alan itfaiye ekipleri, yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.

Ailesiyle yaşadığı ve yangın sırasında evde tek başına olduğu öğrenilen Miraloğlu'nun cesedi, Gebze Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

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