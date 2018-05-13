Yatalak kalan genç kızın annesi: Melisamın kahramanı olsunlar

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, 5 yıl önce 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp ağır yaralanan, tedavisi sonrası yatalak kalan Melisa Çağrıbay'ın (21) tüm bakımını annesi Sevda Çağrıbay (40) yapıyor. Maddi durumu el vermediği için fizik tedavi ve kök hücre nakli yaptıramadıklarını belirten Çağrıbay, Anneler Günü'nde yetkililerden yardım isteyip, "Benim en güzel hediyem evladımın yürümesidir. Devlet büyüklerimden bir yardım eli uzatılmasını istiyorum. Melisamın kahramanı olsunlar" dedi.

Sanayi Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında oturan Çağrıbay ailesinin kızları Melisa, 5 yıl önce, 16 yaşındayken evlerinin balkonundan düştü. 6,5 ay yoğun bakımda kalan Melisa Çağrıbay, yatalak kaldı. Melisa'nın en büyük destekçisi ise annesi Sevda Çağrıbay oldu. Kızının her türlü bakımını yapan 3 çocuk annesi Sevda Çağrıbay, Anneler Günü'nde en büyük isteğinin Melisa'nın tedavi görüp yeniden yürümesi olduğunu söyledi. Sevda Çağırbay, "Allah hiçbir anneye bu acıyı yaşatmasın. Evladım gözlerimin önünde eriyor, ama ben bir şey yapamıyorum. Kimseden para istemiyorum. Bir anne olarak sadece kızım iyileşsin, en güzel hediyem budur" dedi.

'MELİSAMIN KAHRAMANI OLSUNLAR'

Kızı Melisa'nın yardımsever vatandaşların sağladığı 140 bin lira ile 8 ay tedavi görebildiğini belirten Çağrıbay, "Kızımın durumu çok kötüydü. Doktorlar bize umut veren bir konuşma yapmadı. Ama, kızım yoğun bakımda gözlerini açtı. Biz de bu 5 yıl içinde bütün maddi imkanlarımızı kullandık. Geçen yıl bu tarihlerde eski valimiz Murat Zorluoğlu'nun yanına gittim. Melisa için kampanya başlattı. Yardımseverler tarafından 140 bin lira para toplandı. Bu parayla Melisa'nın ancak 8 ay tedavisi yapılabildi. Şimdi ise para olmadığı için kızımın tedavisi yarım kaldı. Para bitince mecburen tedaviyi bitirmek zorunda kaldık. Kızım iyileşmeye başlamıştı. Yetkililerden yardım bekliyorum. Kampanyamız devam ediyor. Melisam için bir umut olsun. Anneler günündeyiz. Bir anne olarak evladımın sağlığına kavuşmasını istiyorum. Benim en güzel hediyem evladımın yürümesidir. Devlet büyüklerimden bir yardım eli uzatılmasını istiyorum. Melisamın kahramanı olsunlar" diye konuştu.

KİRA ÖDEMEYEDİKLERİ İÇİN ANNESİNİN EVİNE TAŞINDI

Maddi zorluklar yaşadığı için annesinde kaldıklarını ifade eden Sevda Çağrıbay, "Kızımın tedavi masraflarını karşılamak için her türlü imkanı kullandık. Kiramızı bile ödeyemediğimiz için annemlere geldik. Eşyamızı annemin evine getirdik ve bir odaya bıraktık. Eşim çalışamıyor. Kızımızın tedavisi için 2 kişinin refakatçi kalması lazım. Oğlum asker. 3 ay oldu askerlik görevini yerine getiriyor" dedi.