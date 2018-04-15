Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal ve bakanlık heyetinin katılımı ile Ticaret ve Sanayi Odası’nda Ardahanlı esnaf ve iş adamlarına yönelik gerçekleştirilen yatırım ve teşvik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı da, Ardahanlı esnaf ve iş adamlarının yatırım teşvikleri hakkında soru ve önerileri dinlendi, devletin sağladığı teşvikler hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.
Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez toplantı sonrası, Kongre Binasında misafir ettiği Müsteşar Yardımcısı Bal ve beraberindeki heyetle Ardahan’ın ekonomik yapısı, temel geçim kaynakları ve iş dünyasının beklentileri hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve TSO Başkanı Çetin Demirci’de hazır bulundu.
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