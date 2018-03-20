Yatırımcı Türk firmaya Macar hükümetinden destek

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Belçikalı Ravago firması ile Türk şirketi Besler Tekstil arasındaki ortak yatırımın, kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Besler Tekstil Genel Müdürü Harun Hasyüncü'nün katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Bakan Szijjarto, "Belçikalı Ravago firması ile Türk şirketi Besler Tekstil'in ortak yatırımı, Macaristan için çok önemli. Türkiye'nin kısa bir süre içinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesinin bekleniyor. İki ülke arasında ilişkilerin güçlenmesi önemli." dedi.

Macaristan'ın, çok uygun yatırım fırsatlarından dolayı yatırımcıların hedefinde olduğunun altını çizen Macar Bakan, iki şirketin yapacağı yaklaşık 23 milyon avroluk yatırımın, 90 kişiye istihdam sağlayacağını ifade etti.

Macaristan'a yapılan yatırımları hükümetin de desteklediğini kaydeden Szijjarto, söz konusu yatırıma yaklaşık 4 milyon avroluk geri ödemesiz teşvik desteği verdiklerini söyledi.

Szijjarto, Alsozsolca kentinde kurulacak olan fabrikada, yıllık 36 ton izolasyon malzemesi üretileceğini ve bunun büyük kısmının, komşu ülkelere ihraç edileceğini dile getirdi.

Basın toplantısına, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz da katıldı.

Programda ayrıca, Fahri Konsolos Şahbaz, Bakan Szijjarto'ya, üzerinde kendi adının yazılı olduğu Kayserispor forması hediye etti.