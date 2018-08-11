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"Yatırımlara, hizmete devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: "Bugün ekonomik savaş açmış vaziyetteler. Ekonomik savaş açanlara inat, yatırımlara, hizmete devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bugün ekonomik savaş açmış vaziyetteler. Ekonomik savaş açanlara inat, yatırımlara, hizmete devam edeceğiz." dedi.

Çalık, Darende ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde ülkeye çok önemli yatırımların kazandırıldığını belirtti.

İlçede 3 milyon liralık sağlık yatırımını hayata geçirdiklerini anlatan Öznur Çalık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Darende'ye özel bir ilgisini olduğunu ve 3 kez burada vatandaşlarla buluştuğunu söyledi.

Çalık, darbe girişimlerine ve terör saldırılarına rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, "Bugün ekonomik savaş açmış vaziyetteler. Ekonomik savaş açanlara inat, yatırımlara, hizmete devam edeceğiz. Türkiye'yi büyütmeye ve Malatyamızı büyütmeye Allah izin verirse devam edeceğiz. Dolar spekülatörlerinin, ekonomi savaşı açanların, Türkiye üzerinde hayal kuranların heveslerini 24 Haziran'da kursaklarında bıraktık. Bundan sonra da inşallah birliğimiz, dirliğimiz daim olur." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise sağlık merkezinin hayırlı olmasını temenni ederek, "Birileri bu ülkeyi bölmeye çalışıyor, birileri bu ülkeyi dize getirmeye çalışıyor, birileri bu ülkeye boyun eğdirmeye çalışıyor. İnşallah bu millet zoru başaracak ve ekonomik olarak Allah'ın izniyle boyun eğmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından projelerin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Çalık ve beraberindekiler, daha sonra ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.

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