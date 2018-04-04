HABER

Yatırımlarda "16 yıllık serüven" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan: - "Türkiye'deki devasa yatırımların hepsini 16 yıllık bir serüvene borçluyuz. Bunları unuttuğumuz ve hatırlamadığımız dakika asla önümüzü göremeyiz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, "Türkiye'deki devasa yatırımların hepsini 16 yıllık bir serüvene borçluyuz. Bunları unuttuğumuz ve hatırlamadığımız dakika asla önümüzü göremeyiz." dedi.

Orhan, Viranşehir Belediyesinin desteğiyle Ticaret ve Ekonomi Kulübü tarafından Viranşehir Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kardeşlik Akdimiz ve Kültürel Kodlarımızın Yeniden İnşası" konulu konferansa katıldı.

Van'ın bir köyünde dünyaya geldiğini anlatan Orhan, zor şartlarda eğitim hayatını sürdürdüğünü dile getirdi.

Orhan, her zaman çevresindekilere iyi örnek olabilme gayretinde olduğunu ifade etti.

Yarım bırakmak zorunda kaldığı eğitim hayatına 17 yıl sonra tekrar döndüğünü aktaran Orhan, kardeşleriyle Ankara'da üniversite okuduğunu kaydetti.

Türkiye'nin köklü bilgi ve birikime sahip ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Orhan, şöyle konuştu:

"Bugün çok güzel yollarda araba sürüyoruz. 5 yıldızlı hastanelerde tedavi oluyoruz. Hastalarımızın tıkır tıkır devlet paralarını ödeyip tedavi ediyor. Engellilerimize devlet tarafından bakılıyor, hiç kimseye muhtaç değiller. Devletin her kapısı bizlere açık. Bütün bunların bir serüveni var. Bu memleket 100 yıldır bir karanlık dönemin içerisindedir. Türkiye'deki devasa yatırımların hepsini 16 yıllık bir serüvene borçluyuz. Bunları unuttuğumuz ve hatırlamadığımız dakika asla önümüzü göremeyiz."

AK Parti Şanlıurfa Eski Milletvekili Abdulkerim Gök de konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Acı ve gözyaşının renginin olmadığını anlatan Gök, İslam dininde herkesin kardeş görüldüğünü sözlerine ekledi.

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...
Gökova Körfezi imara mı açılıyor?Gökova Körfezi imara mı açılıyor?
Çiftlik Bank'ın sahibine büyük şok! Çiftlik Bank'ın sahibine büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan Viranşehir yatırım

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.