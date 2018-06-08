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Yavru baykuşlar tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:19 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı ve hasta halde bulunan iki yavru baykuş, tedavilerinin ardından doğaya salınacak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı ve hasta halde bulunan iki yavru baykuş, tedaviye alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yerde iki yavru baykuş gören vatandaşlar durumu, belediyenin veteriner hekimi Hekim Kaçan'a bildirdi.

Baykuşları tedavi altına alan Kaçan, gazetecilere, kuşların yuvalarından düşme sonucu yaralanmış olabileceğini söyledi.

Kuşlardan birinin açık yarasının bulunduğunu anlatan Kaçan, şöyle konuştu:

"Yırtıcı bir hayvan tarafından ısırıldığı belli. Bu kuşa dikiş atarak açık yarasını kapattık. Diğeri de güçten düşmüştü, aç haldeydi, uçamıyorlardı. İkisine de vitamin desteğinde bulunduk. Bir haftadır evimde bakıyorum. Besin ihtiyaçlarını evde karşılıyorum. Durumları şu an gayet iyi. Birkaç gün sonra uçabilecek duruma gelecekler. Ondan sonra doğal yaşam alanlarına bırakacağız inşallah."

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Hakkari tedavi yaralı baykuş Yüksekova

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