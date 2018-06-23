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Yavru baykuşları evinde besledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 17:37 | Son Güncelleme

Kars'ın Kağızman ilçesinde bulduğu 2 yavru baykuşu evinde besleyip büyüten muhtar, baykuşları doğaya bırakılması için yetkililere teslim etti

Kars'ın Kağızman ilçesinde bulduğu 2 yavru baykuşu evinde besleyen muhtar, büyüyen baykuşları doğaya salınması için yetkililere teslim etti.

İlçeye bağlı Günendi köyünün muhtarı Cesim İlkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu hayvanlar yaklaşık iki ay önce yavruyken yuvasından düşmüştü, ben de onları alıp evime götürüp büyüttüm." dedi.

Baykuşları evinde tavuk eti ile beslediğini dile getiren İlkan, baykuşların teslim ettiği yetkililerce doğaya salınacağını anlattı.

Kağızman İlçe Tarım Müdürü Bekir Çapan da İlkan'a teşekkür ederek, "İlhan, baykuşlara çok iyi bakmış. İlhan'ın bize teslim ettiği baykuşları gerekli tedavi ve bakımlarının ardından yaşam koşullarını dikkate alarak doğaya bırakacağız." diye konuştu.

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Baykuş Kars

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