Yavru baykuşu güçlenmesi için kuzu etiyle besliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir hayvansever ağaçlık alanda açlıktan bitkin halde bulduğu ve güçlenmesi için evine götürdüğü yavru baykuşu kuzu etiyle besliyor.
Güvercinlik Mahallesi'nde vatandaşlar, doğa yürüyüşü sırasında, bir baykuş yavrusunun bitkin halde hareketsiz yattığını gördü. Hayvansever Alper Hançer, kuşu evine götürerek bakımını üstlendi.
Sağlığına kavuşması için baykuşla yakından ilgilenen Hançer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açlıktan bitkin halde bulunan kuşu, elleriyle beslediğini söyledi.
Giderek güçlenmeye başlayan ve "doğal misafir" dediği kuşla ilgili yetkilere bilgi verdiğini de aktaran Hançer, kuşun yakında doğaya salınacağını kaydetti.
Yavru kuşu, kuzu eti, tavuk ve ciğerle beslediğini anlatan Hançer, "Uyuyacağında çamaşır sepetine bırakıyorum. Annesi gibi beslemeye çalışıyorum. Yabaniliğini kaybetmesini istemiyorum. Yakında uçmaya başlar. Yetkililer geldiğinde doğaya bırakacağız. Çok alıştım, ama onun hakkı doğa. Gönül ister ki beraber devam edelim. Ama burada ne uçmasına ne de özgür yaşamına imkan var." diye konuştu.
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