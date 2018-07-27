Yavru Caretta Caretta’lar denizle buluştu

LEFKOŞA, DHA- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Kaplumbağalar Korumamız Altında” projesi kapsamında Alagadi Plajı'nda 100 yavru caretta caretta denize bırakıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin düzenlediği etkinliğe yoğun katılım oldu. Koruma çalışmalarıyla kaplumbağa sayısının 2 bine ulaştığı belirtildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kuruluşundan bu yana sürdürülebilir çevre bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Maden, "Kaplumbağaların korunmasına yönelik iş birliğimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz sadece ülkemiz için değil, dünyamız için de önemli bir değer içeriyor" diye konuştu. Maden sözlerini şöyle sürdürdü;

"Asıl amacımız bu konuya ve çevreye olan duyarlılığı arttırabilmek, farkındalığı yaygınlaştırmaktır. Turkcell olarak sadece kaplumbağalar ve çevre ile ilgili olan sosyal sorumluluk projelerinde değil hayatın bütün alanlarında çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda bir teknoloji firmasıyız ve dijital yaşam hayatımızın büyük bir bölümünü kapsıyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak Kıbrıs halkına en son teknolojiyi sunmaya çalışıyoruz" dedi.