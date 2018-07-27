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Yavru carettalar denizle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:11 | Son Güncelleme

MERSİN'de Kazanlı sahilinde yumurtalarının kabuğunu kıran caretta caretta yavruları denizle buluşturuldu.

Yavru carettalar denizle buluştu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Kazanlı sahilinde yumurtalarının kabuğunu kıran caretta caretta yavruları denizle buluşturuldu.
Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen gönüllülerin de yer aldığı sahilde, yumurtadan çıktıktan sonra ters tarafa doğru yönelen yavrular, kutulara konularak denize birkaç metre kala salıverildi. Yavruların denize ulaşmak için verdikleri mücadele güzel görüntüler oluşturdu.
Mersin sahillerinin deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından olduğunu belirten Akdeniz İlçesi Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "İnsanoğlu, bu dünyada diğer bütün canlılarla birlikte yaşamak zorundadır. Bu anlamda her insan, doğaya ve diğer tüm canlılara saygı duymalı ve korumalıdır. Belediye olarak da bizler bu konuya karşı daha duyarlı ve dikkatli olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Pamuk, carettaların üreme ve yaşam alanlarının temiz tutulması için vatandaşların da desteğini istedi.

FOTOĞRAFLI

Yavru carettalar denizle buluştuYavru carettalar denizle buluştuYavru carettalar denizle buluştu

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