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Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 13:35 | Son Güncelleme

Adana’da bir kedi, ayakları kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü

Merkez Çukurova ilçesinde vatandaşlar tarafından uzuvları kesilmiş ölü yavru kedi bulundu.

Kediyi bulan vatandaş fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan kedinin fotoğrafına dakikalar içerisinde yorum yağdı. Sosyal medyada bu olayı gerçekleştiren kişilerin bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana kedi Yavru Kedi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bende yıllarca adanada bahçemde kedi besledim baba kedi yavruların kafasını ayağını koparıp öldürüyor şahit oldum
bu ne ya..Kudurdunuz iyice millet olarak .Allahın cezası mahluklar..bunları artık kesin bir amaç için kullanıyorlar.Suriyelilerle birlikte her türlü mikrop girdi memelekete.Büyücülerde dahil.....
Yapılacak En Doğru İş. 1800 lerin Amerikası Gibi Olunması. Hiç Değilse Güçlü Olan Ayakta Kalır. Adliye Personeli Boşuna Maaş Alıyor. Adalet Hukuk Denen Hiçbir Şey Yok Her Şey Güçlüye Sahtekara Göre İşliyor.
İster çocuk,ister büyük olsun hiçbir insani değer taşımayan varlıklar.
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