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Yavru kediye tecavüzle suçlanan şüpheli tutuklandı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

Özden ATİK / İstanbul, DHA Eyüpsultan'da 3 aylık kediye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli B.Ç.

Özden ATİK / İstanbul, DHA
Eyüpsultan'da 3 aylık kediye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli B.Ç. tutuklandı. Bu arada, tecavüze uğrayan kedinin yapılan tedaviye rağmen kurtarılamayarak öldüğü öğrenildi.
3 aylık yavru kedinin sahibi Rafet Altınkaynak'ın şikayeti üzerine dün polis tarafından gözaltına alınan B.Ç. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli B.Ç. "Mala zarar verme" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu yapılan şüpheli B.Ç. "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme", "İşe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme (hayvana tecavüz)" suçundan tutuklandı. Mahkeme gerekçesinde, şüphelinin sahipli hayvanı eziyet çektirerek öldürdüğü anlaşıldığı, somut olgu ve kuvvetli suç şüphesi, suçun toplumda oluşturmuş olduğu infial, suçun vahameti göz önüne alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi. Sureci takip eden İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukat Özen Erdoğan, “Şüpheli Hayvana tecavüz, haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme(hayvana tecavüz) suçlarından somut olgu ve kuvvetli suç şüphesi olduğundan ve delilleri karartma ihtimali bulunduğundan, suçun toplumda oluşturduğu infial de göz önüne alındığından adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutuklanmıştır. Bu tutuklama kararı Türkiye de bu suçtan verilmiş ilk tutuklama kararıdır. Daha evvel sadece bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmişti" dedi.
Bu arada, tecavüze uğrayan kedinin yapılan tedaviye rağmen kurtarılamayarak öldüğü öğrenildi.

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