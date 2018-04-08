Adana'da kanalizasyona düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir hastanenin kanalizasyonunda kedi sesi geldiğini fark eden görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiye görevlilerinden biri iş makinesinden sarkıtılan halatla kanalizasyona inip yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.
Kirlenmiş haldeki yavru kedi, itfaiye personelleri tarafından temizlendikten sonra doğal ortama bırakıldı.
Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama
Almanya'da PKK'lılara tek başına karşı çıkan Türk'e polisten işkence
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var
Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade
Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!
Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum