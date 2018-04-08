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Yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 21:39 | Son Güncelleme

Adana'da kanalizasyona düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

Adana'da kanalizasyona düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir hastanenin kanalizasyonunda kedi sesi geldiğini fark eden görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye görevlilerinden biri iş makinesinden sarkıtılan halatla kanalizasyona inip yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.

Kirlenmiş haldeki yavru kedi, itfaiye personelleri tarafından temizlendikten sonra doğal ortama bırakıldı.

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adana kediitfaiye kurtarma

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