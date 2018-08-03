Yavru köpeği sopayla döverken görüntülendi

Kadir ÖZEN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kimliği belirsiz bir kadın, iddiaya göre, yavru köpeği başına sopayla vurarak yaraladı. Kadın, kendisine engel olmak isteyen Polonya uyruklu Monica Özkaya'ya (30) da sopayla vurmaya çalıştı. Olay, cep telefonuna yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Kuşadası'nın kırsal Soğucak Mahallesi'nde meydana geldi. Soğucak'taki Ceylankent Sitesi Küme Evleri yakınında yaşayan kimliği öğrenilemeyen kadın, iddiaya göre, yavru köpeği sopayla dövmeye başladı. Eşi Türk olan Polonya uyruklu hayvansever Monica Özkaya, çevredeki sokak hayvanlarını beslerken, dövülen köpeğin iniltilerini duydu. Özkaya, eve doğru yönelince, kadının elindeki sopayla yavru köpeğe vurduğunu gördü. Cep telefonunu çıkaran Monica Özkaya, kadını köpeğe şiddetini görüntülemeye başladı. Özkaya'nın çektiği görüntülerde, eli sopalı kadının inleyerek kaçan köpeğin peşinden hızla yürüdüğü, görüntü çekildiğini fark edince "Çekme vallahi suratına patlatırım" diyerek elindeki sopayı salladığı, ayrıca "Kapat o telefonu" diye bağırdığı duyuldu.
Monica Özkaya'nın "Kapatmayacağım" diye karşılık vermesi üzerine kadının elindeki telefonu almaya çalıştığı da görüntülerdeki seslerden anlaşıldı. Bu sırada yaralı yavru köpek, kadının yanından Özkaya'ya doğru kaçmaya başladı. Monica Özkaya ortalık sakinleşince yeniden evinin önüne gitti. İddiaya göre, Özkaya, kadının baktığı 2 köpeğin yavrularını sokaktan toplayıp aracına koydu. Ayrıca daha önce 3 yavru köpeğin öldüğü öğrenildi.
Kuşadası'nda İngilizlerin kurduğu hayvansever derneği ARK'ın üyesi Monica Özkaya'nın kurtardığı köpeklerden yaralı olanı veteriner tarafından tedavi edildi. Özkaya'nın olayla ilgili şikayetçi olacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı!
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye: CHP'de sana hayat yok, tek çözüm yeni parti kurman
Anne-oğul çiğ kırkayak yediler! Sonrası korkunç...
Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!
Krizin ardından ABD Dışişleri'nden flaş açıklama
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum