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Yavru köpeği sopayla döverken görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 17:01 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kimliği belirsiz bir kadın, iddiaya göre, yavru köpeği başına sopayla vurarak yaraladı. Kadın, kendisine engel olmak isteyen Polonya uyruklu Monica Özkaya'ya (30) da sopayla vurmaya çalıştı.

Yavru köpeği sopayla döverken görüntülendi

Kadir ÖZEN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kimliği belirsiz bir kadın, iddiaya göre, yavru köpeği başına sopayla vurarak yaraladı. Kadın, kendisine engel olmak isteyen Polonya uyruklu Monica Özkaya'ya (30) da sopayla vurmaya çalıştı. Olay, cep telefonuna yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Kuşadası'nın kırsal Soğucak Mahallesi'nde meydana geldi. Soğucak'taki Ceylankent Sitesi Küme Evleri yakınında yaşayan kimliği öğrenilemeyen kadın, iddiaya göre, yavru köpeği sopayla dövmeye başladı. Eşi Türk olan Polonya uyruklu hayvansever Monica Özkaya, çevredeki sokak hayvanlarını beslerken, dövülen köpeğin iniltilerini duydu. Özkaya, eve doğru yönelince, kadının elindeki sopayla yavru köpeğe vurduğunu gördü. Cep telefonunu çıkaran Monica Özkaya, kadını köpeğe şiddetini görüntülemeye başladı. Özkaya'nın çektiği görüntülerde, eli sopalı kadının inleyerek kaçan köpeğin peşinden hızla yürüdüğü, görüntü çekildiğini fark edince "Çekme vallahi suratına patlatırım" diyerek elindeki sopayı salladığı, ayrıca "Kapat o telefonu" diye bağırdığı duyuldu.
Monica Özkaya'nın "Kapatmayacağım" diye karşılık vermesi üzerine kadının elindeki telefonu almaya çalıştığı da görüntülerdeki seslerden anlaşıldı. Bu sırada yaralı yavru köpek, kadının yanından Özkaya'ya doğru kaçmaya başladı. Monica Özkaya ortalık sakinleşince yeniden evinin önüne gitti. İddiaya göre, Özkaya, kadının baktığı 2 köpeğin yavrularını sokaktan toplayıp aracına koydu. Ayrıca daha önce 3 yavru köpeğin öldüğü öğrenildi.
Kuşadası'nda İngilizlerin kurduğu hayvansever derneği ARK'ın üyesi Monica Özkaya'nın kurtardığı köpeklerden yaralı olanı veteriner tarafından tedavi edildi. Özkaya'nın olayla ilgili şikayetçi olacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Yavru köpeği sopayla döverken görüntülendiYavru köpeği sopayla döverken görüntülendiYavru köpeği sopayla döverken görüntülendiYavru köpeği sopayla döverken görüntülendi

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