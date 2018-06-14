HABER

Yavru köpeğin bacakları ve kuyruğunu kesip ormana attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 22:20 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ormanlık alana köpekleri beslemeye gidenler, bacakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeği görünce şok yaşadı.

Aziz GÜVENER- İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ormanlık alana köpekleri beslemeye gidenler, bacakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeği görünce şok yaşadı. Veterinere götürülen köpek ilk tedavisinin ardından İstanbul'da bir kliniğe gönderildi.

Dün, Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye gidenler, bir köpeğin yerde kıvrandığını gördü. Yavru köpeğin bacakları ve kuyruğunun kesildiğini göen hayvanseverler, şok yaşadı. Köpek, Sapanca'da veteriner hekim Onur Çakmak'a götürüldü. Onur Çakmak köpeğe müdahalede bulundu. Köpeğin bacakları bandaja alınarak tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderildi.

Yaşadıkları şoku üzerlerinden uzun süre atamayan hayvan severlerden biri, "Bunu yapan insan olamaz. Allah belasını versin, katiller. Bir an önce bu tür suçlar için ağır cezalar verilmesi konusunda çalışma hızlandırılmalı. Lanet olsun. İnsanlık dışı bu olayı yapan insan görünümlü mahlukatlara" ifadelerini kullandı.

Köpeğin sosyal medyada paylaşılan yayınlanan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Hayvanseverler, güvenlik güçlerini arayarak konuyla ilgili şikayette bulundu.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlarCuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar
Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te

E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Resimli bayram mesajları - En yeni resimli Ramazan Bayramı mesajları 2018

Resimli bayram mesajları - En yeni resimli Ramazan Bayramı mesajları 2018

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.