Yavru köpeğin üzerinden iş makinesi geçtiği şüphesi (2)

VALİ TEPKİ GÖSTERDİ

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sapanca'da yavru köpeğin ayakları ve kuyruğunun kesilmiş halde bulunmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, "İnsanlıktan nasibini almamış birilerinin bir yavru köpeğin işkence ile ölümüne sebep olduklarını üzüntüyle öğrendim. Birçok hayvanı bizzat elleriyle besleyen bir hayvansever olarak olayı nefretle kınıyorum. Sorumluları hakkında derhal yasal gereği yapılacaktır" diye paylaşımda bulundu.

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