Yavru köpeğin üzerinden iş makinesi geçtiği şüphesi

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ayakları ve kuyruğu kesik halde bulunan yavru köpek hayvanseverler sayesinde ölümden dönerken, İstanbul'daki tedavisi sürüyor. Durumu iyiye giden köpeğin birkaç gün sonra operasyona alınması planlanıyor. Köpeği bulan Nuray Ersoy, jandarma ile birlikte bölgede yaptıkları incelemede köpeğin patilerini bölgede çalışma yapan iş makinesinin biçmiş olabileceğini söyledi.

Önceki gün akşam saatlerinde, Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alanda hayvanları besleyen Nuray Ersoy, bacakları ve kuyruğu kesilen yavru köpeği gördü. Sapanca'da veteriner hekim Onur Çakmak'a götürülen köpek ilk tedavisinin ardından İstanbul Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. İstanbul Hayvan Hastanesi küçük köpeğin su içerken görüntüsünü sosyal medyada paylaşarak, "Maması yedirildi, suyu içirildi. Pansuman yapılıp yara bölgesi iyice temizlendi. Röntgenleri çekildi ve şimdi istirahatta, yarını bekliyor. Duaları desteğiyle yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz" diye bilgilendirmede bulundu. Hayvanseverler, küçük köpeğin durumunu takip ederken, kimileri ise protez bacak yapma teklifinde bulundu.

Sapanca'da köpeğin ilk tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Onur Çakmak, "13 Mayıs saat 21.00 sıralarında kliniğimize 1 aylık yavru köpek dört bacağı ve kuyruğu sivri bir cisim ile kesilmiş olarak geldi. Şokta olan ve yüksek kan kaybı yaşamış olan köpeğe acil müdahale yapıldı. Yapılan müdahaleler sonrası hayatı fonksiyonları yerine getirilen yavru köpeğin gece saatlerinde İstanbul'a hayvan hastanesine sevki gerçekleştirildi. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen yavru köpeğin durumu günden güne iyi gitmektedir. Şu an operatif müdahaleyi kaldıramayacağı için operasyona alınamayan hastamızın birkaç güne operasyona alınması planlanmaktadır" dedi.

'KUVVETLİ İHTİMAL İŞ MAKİNESİ BEBEĞİN PATİLERİNİ BİÇTİ'

Köpeği bulan Nuray Ersoy ise yaptığı açıklamada, "Bebek orman yolunda besleme noktalarımdan birinde kardeşleriyle yaşıyordu. Rutin beslemeye gittiğimde yol kenarında otların içinde bu şekilde yatarken buldum. 4 patisi kuyruğu kopmuş hareketsiz yatıyor, annesi de yaralarını yalıyordu. Şok halinde veterinere gittik. Aklımıza ilk gelen bunu bir insanın yaptığı yönünde oldu. Çünkü araç ezse sadece patileri mi kopardı? başka yabani bir hayvan sadece patilerini mi koparırdı? 'Hayır dedik insan yaptı' travma geçirdik. Suç duyurusu için jandarmaya gittik. Jandarma ile birlikte olay yerine gittiğimizde orada oturan bir çift ile karşılaştık, durumu anlattık ve onlardan şu bilgiyi aldık, 'Bugün burada iş makinesi çalıştı' dediler. Hemen bebeği bulduğumuz noktayı jandarmayla inceledik, yol kenarındaki otlar muntazam bir şekilde kesilmiş ve bazı yerlerde de toprak yığınları gördük. Yani kuvvetli ihtimal iş makinesi bebeğin patilerini biçti. Bunu bir insanın yapmaması içimizi biraz rahatlatırken, bebeğin kaderinin bu kadar acı olması hala kalbimizi çok acıtıyor. Sohayko derneğinin himayesinde şu an İstanbul Hayvan Hastanesi'nde" diye açıklamada bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI KINADI

Sapanca Belediye Başkanı Başkan Aydın Yılmazer ise sosyal medyadan, "İlçemiz sınırları içerisinde 4 ayağı kesilerek vatandaşlarımız tarafından veterinere götürülen köpeğe yapılan vahşetin hiçbir açıklaması ve tanımlaması olamaz. Her canlının özgür olarak yaşama hakkına saygı duyulması gerektiğini bu olayla tüm insanlığa tekrar hatırlatmak isterim. Bu vahşeti yapanların hukuki olarak ve Allah katında cezalandırılmaları gerektiğinin bilincinde olduğumuzu belirterek bu olayı kınıyorum" diye paylaşımda bulundu.

