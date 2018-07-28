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Yavru köpek açlıktan bitkin halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 14:13 | Son Güncelleme

AMASYA’nın Suluova Belediyesi’nde çalışan Seyfullah Uzun, açlıktan ölmek üzere olan yavru köpeği hayvan barınağı yetkililerine teslim etti.

Yavru köpek açlıktan bitkin halde bulundu

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Suluova Belediyesi’nde çalışan Seyfullah Uzun, açlıktan ölmek üzere olan yavru köpeği hayvan barınağı yetkililerine teslim etti.
Olay, Suluova ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Belediyede basın ve halkla ilişkiler servisine personel olarak çalışan Seyfullah Uzun, gece saatlerinde yolda yürürken, köpek sesi duydu. Sese doğru yürüyen Uzun, yavru köpeği fark edip, hayvan barınağı yetkililerine haber verdi. Gelen barınak görevlileri, yavru köpeğe ilk müdahaleyi yaparak tedavisi için barınağa götürdü. Yavru köpeğe veteriner tarafından bakımları yapılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu ve sadece aç olduğu belirlendi.
Köpeği bulan Seyfullah Uzun, "Atatürk Bulvarı üzerinde köpek sesi duydum, ses çok zayıftı ve yavru olduğu sesinden de belliydi. Sese doğru gittiğimde yavru bir köpek gördüm. Hareket etmeye bile hali yoktu. İlk iş olarak belediyemizin hayvan barınağı yetkililerini aradım. Yetkililer çok kısa zaman içinde olay yerine geldi. Yavru hayvana ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumu şu an iyi olduğunu öğrendim" dedi.
Yavru köpek belediye tarafından koruma altına alındı.

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Yavru köpek açlıktan bitkin halde bulundu

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