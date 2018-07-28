Yavru köpek Kuzey iyileşiyor

Kuzey'in 3 ayağını iyileştiren veterinerler, 4'üncü ayağı kurtarmak için çalışıyor. Bu ayak da grefle kurtarılırsa herhangi bir sorun kalmayacak ve yavru köpek Kuzey, yürümeye, koşmaya başlayacak, hayatını sürdürmeye devam edecek.

Arka ayağındaki yumuşak doku ve kemik enfeksiyonları iyileşen Kuzey'e daha sonra yürüyebilmesi için bir ameliyat yapılması planlanıyor.

Enfektik kemikleri vücuttan uzaklaştırdıklarını anlatan Saka, yaralı bölgenin yumuşak dokuyla kapandığını ve Kuzey'in bundan sonraki süreçte büyük olasılıkla "gref" denilen yöntemle tedavi edileceğini anlattı.

Saka, vücutta kaburga kemiklerinin bulunduğu bölgelerden kemik alarak, aradaki kemik kayıplı noktaya plakayla sabitleyeceklerini aktardı.

Kuzey'in yüzde 90 eski yaşantısına devam edeceğini vurgulayan Saka, "Ön ayağını baston bacak gibi kullanacak. Arka ayak eklem bölgeleri sabit olduğu için yüzde 70-80 sağlam bir ayak gibi kullanacak. Yani bu operasyonlar bittikten, tedaviler sona erdikten sonra Kuzey hem yürüyebilecek hem koşabilecek. Yüzde 90 tamamen iyileşecek." diye konuştu.

Tamer Saka, Kuzey'in kemiklerindeki iyileşmeye ilişkin, "Ön taraf zaten kendini kurtardı, oraya herhangi bir operasyon seçeneğimiz şu an için söz konusu değil. Arka ayakla alakalı bir operasyon tercihimiz olacak. Onu da bir kemik grefiyle vücudun başka bir noktasından oraya kemik taşıyarak aradaki kayıplı bölgeye operasyonla yerleştireceğiz. Buradaki seçeneğimiz bu olacak. Büyüme plakları da devam ettiği için o kemik, normal arka ayak boyutlarında veya çok daha milimlik kısalmalarla devam edecek." ifadelerini kullandı.