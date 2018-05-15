HABER

Yavru köpekler otomobilin motorunda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:36 | Son Güncelleme

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilin motor kısmındaki boşluğa gizlenmiş yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 5 cins yavru köpek bulundu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilin motor kısmındaki boşluğa gizlenmiş yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 5 cins yavru köpek bulundu.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan plakalı Dubromir Tudorov A. idaresindeki otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince rutin olarak kontrol edildi.

Otomobilin motor kısmından sesler gelmesi üzerine gümrük memurları motor kaputunu açtı.

Yapılan kontrolde, motor boşluğuna gizlenmiş 5 canlı yavru köpek olduğu tespit edildi. Köpeklere yediemine teslim edilmek üzere el konulurken, sürücü Dubromir Tudorov A. hakkında "kaçakçılık" suçundan soruşturma başlatıldı.

İrfan Değirmenci'den Selahattin Demirtaş çıkışıİrfan Değirmenci'den Selahattin Demirtaş çıkışı
Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varKatliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İşte Zekeriya Öz'ün son hali! İşte Zekeriya Öz'ün son hali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaçakçılık Kapıkule otomobil yavru köpek

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Darbenin şifresi: Rüya görmüş büyük deprem olacak!

Darbenin şifresi: Rüya görmüş büyük deprem olacak!

Green Card başvuru sonuçları saat kaçta açıklanıyor? DV2019 (2018 yılı) Green Card çekiliş sonucu sorgula ...

Green Card başvuru sonuçları saat kaçta açıklanıyor? DV2019 (2018 yılı) Green Card çekiliş sonucu sorgula ...

Genç kadın AVM'de herkesin içinde bakın ne yaptı!

Genç kadın AVM'de herkesin içinde bakın ne yaptı!

Teravih namazı nasıl kılınır? 2018 Ramazan imsakiyesine göre teravih namazı kaçta kılınacak?

Teravih namazı nasıl kılınır? 2018 Ramazan imsakiyesine göre teravih namazı kaçta kılınacak?

'İran'la İsrail arasındaki kriz her an kontrolden çıkabilir'

'İran'la İsrail arasındaki kriz her an kontrolden çıkabilir'

Bolu iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bolu iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.