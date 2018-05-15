Yavru köpekler otomobilin motorunda yakalandı

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilin motor kısmındaki boşluğa gizlenmiş yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 5 cins yavru köpek bulundu.
Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan plakalı Dubromir Tudorov A. idaresindeki otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince rutin olarak kontrol edildi.
Otomobilin motor kısmından sesler gelmesi üzerine gümrük memurları motor kaputunu açtı.
Yapılan kontrolde, motor boşluğuna gizlenmiş 5 canlı yavru köpek olduğu tespit edildi. Köpeklere yediemine teslim edilmek üzere el konulurken, sürücü Dubromir Tudorov A. hakkında "kaçakçılık" suçundan soruşturma başlatıldı.
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