HABER

Yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

SAKARYA'da vatandaşlar yol kenarına ağzı bağlanarak bırakılmış haldeki çuvalın içinde, havasızlıktan ölmek üzere olan 4 yavru köpek buldu.

Yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da vatandaşlar yol kenarına ağzı bağlanarak bırakılmış haldeki çuvalın içinde, havasızlıktan ölmek üzere olan 4 yavru köpek buldu.
Pamukova ilçesine bağlı Elperek Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Derya Dinçer Caddesi'nde dün akşam saatlerinde köpek sesi duyan vatandaşlar, ağzı bağlanarak yol kenarına bırakılmış çuvalın yanına gitti. Vatandaşlar çuvalı açtıklarında 4 yavru köpekle karşılaştı. Mahalle sakinleri, havasızlıktan ölmek üzereyken bulunan yavru köpekleri, su ve yiyecek verdikten sonra korunaklı bir yere götürdü. Mahalle sakinleri, köpeklere sahip çıkılmasını, onları acımasızca çuvala koyup ölüme terk edenlerin bulunmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettilerYavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettilerYavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

PARTNERPelin hamile mi?Pelin hamile mi?
Ankara Garı saldırısı davasında sanıklar için karar verildiAnkara Garı saldırısı davasında sanıklar için karar verildi
Bingöl'de şehitler için kurban kesildiBingöl'de şehitler için kurban kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli metrobüs uyarısı: Haliç Köprüsü Metrobüs yolu iki gece kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli metrobüs uyarısı: Haliç Köprüsü Metrobüs yolu iki gece kapatılacak

Diyarbakır'daki hain saldırıyı düzenleyen terörist teslim oldu!

Diyarbakır'daki hain saldırıyı düzenleyen terörist teslim oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.