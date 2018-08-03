Yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da vatandaşlar yol kenarına ağzı bağlanarak bırakılmış haldeki çuvalın içinde, havasızlıktan ölmek üzere olan 4 yavru köpek buldu.
Pamukova ilçesine bağlı Elperek Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Derya Dinçer Caddesi'nde dün akşam saatlerinde köpek sesi duyan vatandaşlar, ağzı bağlanarak yol kenarına bırakılmış çuvalın yanına gitti. Vatandaşlar çuvalı açtıklarında 4 yavru köpekle karşılaştı. Mahalle sakinleri, havasızlıktan ölmek üzereyken bulunan yavru köpekleri, su ve yiyecek verdikten sonra korunaklı bir yere götürdü. Mahalle sakinleri, köpeklere sahip çıkılmasını, onları acımasızca çuvala koyup ölüme terk edenlerin bulunmasını istedi.
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