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Yavru kuşlar koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 22:27 | Son Güncelleme

Şebinkarahisar ilçesinde polisler tarafından bulunan 3 kukumav kuşu yavrusu, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde özel harekat polisleri tarafından yol kenarında bulunan üç kukumav kuşu yavrusu, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Şube Müdürü Ertan Kuduban, yavruların Şebinkarahisar İlçesi Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel harekat polislerince Bülbül Mahallesi'ndeki bir yol kenarında bulunduğunu söyledi.

Kuduban, polisler tarafından Şebinkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edilen yavruların koruma altına alındığını aktararak, "Gerekli sağlık kontrolleri yapılan kukumav kuşları koruma altına alındı. Büyüme sürecinden sonra tekrar doğaya salınacaklar. Polislerimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

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Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kukumav kuşu yavruları

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