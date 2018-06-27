HABER

Yavru leyleklere halka, pelikanlara uydu vericisi takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 18:35 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesinin kırsal mahalleri ile Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda üreyen tepeli pelikanlara uydu vericisi, yavru leyleklere ise halka takıldı.

Yavru leyleklere halka, pelikanlara uydu vericisi takıldı

Latif SANSÜR / SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinin kırsal mahalleri ile Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda üreyen tepeli pelikanlara uydu vericisi, yavru leyleklere ise halka takıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Tür Koruma Eylem Planı kapsamında Büyük Menderes Deltası'nda üreyen 90 çift tepeli pelikan ve 144 yavru sayıldı. Ege Üniversitesi ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) de işbiriğiyle Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda, Aydın'ın Söke ilçesindeki kırsal mahallerde üreme yapan tepeli pelikanlar uydu vericisi ile leyleklere ise halka takılması için çalışma başlatıldı. Tepeli pelikanlar ve leyleklerin; kışlama alanları, göç sırasında konakladığı yerler, göç yolu üzerindeki elektrik telleri, rüzgar enerji santralleri gibi bu türü tehdit eden faktörlerin tespit edilmesi amacıyla yapılan uygumada, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ortaç Onmuş, EKODOSD gönüllüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri görev aldı. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın karinasında uydu vericisi takılan tepeli pelikanlardan birine 'Lade', Gediz Deltası'ndaki uydu vericisi takılan başka bir pelikana da 'Homa' adı verildi.
YAVRU LEYLEKLER KAYIT ALTINA ALINDI
Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda ve bölgedeki kırsal mahallerde 2018 yılı yavru leylek halkalama işlemleri için ise ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'den sepetli vinç desteği istendi. Tek tek yuvalara ulaşılıp, leylek yavrularının ağırlıkları, gaga boyları, kanat uzunlukları ölçülerek kayıtları tutuldu. Cinsiyet tayini ve bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere her yavrudan tüy örnekleri alındı.Üzerinde 4 harften oluşan harf kombinasyonları bulunan, uzaktan da okunabilen mavi-beyaz PVC plastik halkalar, yavru leyleklerin sağ bacaklarına takıldıktan sonra tekrar yuvalarına geri bırakıldı. 8 yıldır halkalanan leyleklerden bazılarının tekrar geldiği görülüp, halka numaraları okunup kayıt altına alındı. Bilimsel olarak yapılan halkalama çalışmaları sayesinde leyleklerin Afrika'dan dönüp dönmedikleri, aynı alana mı yoksa farklı alanlara mı gittikleri, kaç yıl yaşadıkları, beslenme alanlarındaki değişimlerin tespitine çalışılacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Yavru leyleklere halka, pelikanlara uydu vericisi takıldıYavru leyleklere halka, pelikanlara uydu vericisi takıldıYavru leyleklere halka, pelikanlara uydu vericisi takıldıYavru leyleklere halka, pelikanlara uydu vericisi takıldı

PARTNERBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyorBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyor
PKK Kandil’de köşeye sıkıştı! PKK Kandil’de köşeye sıkıştı!
Celalettin Can için tahliye kararıCelalettin Can için tahliye kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK Kandil’de köşeye sıkıştı!

PKK Kandil’de köşeye sıkıştı!

Celalettin Can için tahliye kararı

Celalettin Can için tahliye kararı

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama

Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama

Markette 'pes' dedirten hırsızlık

Markette 'pes' dedirten hırsızlık

Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.