Yavru leyleklere halka, pelikanlara uydu vericisi takıldı

Latif SANSÜR / SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinin kırsal mahalleri ile Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda üreyen tepeli pelikanlara uydu vericisi, yavru leyleklere ise halka takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Tür Koruma Eylem Planı kapsamında Büyük Menderes Deltası'nda üreyen 90 çift tepeli pelikan ve 144 yavru sayıldı. Ege Üniversitesi ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) de işbiriğiyle Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda, Aydın'ın Söke ilçesindeki kırsal mahallerde üreme yapan tepeli pelikanlar uydu vericisi ile leyleklere ise halka takılması için çalışma başlatıldı. Tepeli pelikanlar ve leyleklerin; kışlama alanları, göç sırasında konakladığı yerler, göç yolu üzerindeki elektrik telleri, rüzgar enerji santralleri gibi bu türü tehdit eden faktörlerin tespit edilmesi amacıyla yapılan uygumada, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ortaç Onmuş, EKODOSD gönüllüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri görev aldı. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın karinasında uydu vericisi takılan tepeli pelikanlardan birine 'Lade', Gediz Deltası'ndaki uydu vericisi takılan başka bir pelikana da 'Homa' adı verildi.

YAVRU LEYLEKLER KAYIT ALTINA ALINDI

Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda ve bölgedeki kırsal mahallerde 2018 yılı yavru leylek halkalama işlemleri için ise ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'den sepetli vinç desteği istendi. Tek tek yuvalara ulaşılıp, leylek yavrularının ağırlıkları, gaga boyları, kanat uzunlukları ölçülerek kayıtları tutuldu. Cinsiyet tayini ve bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere her yavrudan tüy örnekleri alındı.Üzerinde 4 harften oluşan harf kombinasyonları bulunan, uzaktan da okunabilen mavi-beyaz PVC plastik halkalar, yavru leyleklerin sağ bacaklarına takıldıktan sonra tekrar yuvalarına geri bırakıldı. 8 yıldır halkalanan leyleklerden bazılarının tekrar geldiği görülüp, halka numaraları okunup kayıt altına alındı. Bilimsel olarak yapılan halkalama çalışmaları sayesinde leyleklerin Afrika'dan dönüp dönmedikleri, aynı alana mı yoksa farklı alanlara mı gittikleri, kaç yıl yaşadıkları, beslenme alanlarındaki değişimlerin tespitine çalışılacağı bildirildi.