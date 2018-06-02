Yavru şahini itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde girdiği evde mahsur kalan yavru şahin, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.
Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesi'nde 2. kattaki dairelerine bir kuş girdiğini gören ev sahipleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan kuşun yavru bir şahin olduğunu tespit etti.
İtfaiye erlerden biri, eline taktığı özel yapım eldivenle yırtıcı kuşu yakalamaya çalışırken bir başka itfaiye görevlisi de battaniyeyle şahin yavrusunun başka alana kaçmasına engel oldu.
Yaklaşık 10 dakika süren çalışma sonucu kuşu evin tuvaletinde yakalayan itfaiye ekipleri, yavru şahini balkondan doğaya bıraktı.
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