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Yavru sincaplara özel bakım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, ağacın yıkılması sonucu ölen anne sincabın 3 yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, ağacın yıkılması sonucu ölen anne sincabın 3 yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

Korkuteli'de DKMP ekiplerince yapılan arazi denetimleri sırasında, yıkılan ağacın altında, ölü anne sincap ile canlı 5 yavrusu bulundu. Ekipler, sahip çıktıkları yavruları, DKMP hayvan bakım merkezine götürdü. Veteriner kontrolünden geçirilen yavrulardan 2'si burada öldü. 2'şer saat arayla süt verilerek, beslenen diğer 3 yavrunun ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bir süre gözetim altında tutulacağı belirtilen yavru sincaplar, tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

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