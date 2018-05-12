Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kahramanmaraş'ta Yavşan Yaylası'nı dünyanın en meşhur tabiat parkı yapacaklarını, buraya da Çin, Japonya, Körfez ülkeleri ve Rusya gibi zengin ülkelerden turistler geleceğini söyledi.
Eroğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince merkez Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde 300 dönümlük alana kentsel dönüşümle yapılan 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin açılışında, Kahramanmaraş'a eli boş gelmediklerini, 2014 milyon liralık 5 büyük tesisin temelini attıklarını belirtti.
Kahramanmaraşlıları çok sevdiği için gelen tüm talepleri kabul ettiğini, taleplerin bürokrasiye takılmaması için ise evraklarını burada imzaladığını dile getiren Bakan Eroğlu, daha önce Menzelet Barajı'nın civarında çok güzel ormanlık alan verdiklerini, buraya Kahramanmaraş'tan çok Gaziantep'ten insanların gelip piknik yaptığını söyledi.
Eroğlu, Kahramanmaraş'ın 2071 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Çetintepe Barajı'ndan da tahsisat yaptıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'a olan ilgisine dikkati çeken Veysel Eroğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Kahramanmaraş'a 25 milyar liralık yatırım yapıldı. Milli parklara önemli talimat verdik. Kahramanmaraş'ta özellikle Yavşan Yaylası'nı dünyanın en meşhur tabiat parkı yapalım diye talimat verdik. Öyle meşhur yapacağız ki Çin'den, Japonya'dan, Körfez ülkelerinden, Rusya'dan, zengin ülkelerden özellikle turistler gelecek. Her gelişte 6 bin dolar döviz bırakacak. Muhteşem turizm merkezi olarak hazırlıyoruz." diye konuştu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise gecekondu ve heyelan tehlikesi olan bir mahalleye devasa bir park yaptıklarını söyledi.
300 dönümlük alandaki 1550 konutun boşaltıldığını dile getiren Erkoç, "Kahramanmaraşımızın tam merkezinde, tam kalbinde bir millet bahçesi yaptık. Belediye binasına 1 kilometre civarında. Bu parkımız, Türkiye'deki ender parklarından biri olacak. Bu parkın 300 dönüm alanından 180 dönümünü bitirdik, 120 dönümününde de çalışmalara başlandı." dedi.
Park açılışının ardından Bakan Eroğlu ve beraberindekiler bir süre bahçede incelemede bulunup, fidan dikti.
Kahramanmaraş Valiliğini de ziyaret eden Eroğlu, valilik bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.
Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Vahdettin Özkan'dan brifing alan Veysel Eroğlu, Valilik Fikret Kiraz Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'a yapılan yatırımları anlattı.
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