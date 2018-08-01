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Yavuz Arslangun son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 19:43 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kanser tedavisi gördüğü sırada yaşamını yitiren Mücadele Birliği kurucularından Yavuz Arslanargun Adapazarı'nda toprağa verildi.

Aziz GÜVENER Adapazarı (SAKARYA) (DHA)- İSTANBUL'da kanser tedavisi gördüğü sırada yaşamını yitiren Mücadele Birliği kurucularından Yavuz Arslanargun Adapazarı'nda toprağa verildi. 1960'lı yıllarda yükselen anarşiye karşı, anti-komünist, anti-emperyalist, anti-siyonist gençlerin teşkilatlandığı 'Yeniden Milli Mücadele' ve 'Mücadele Birliği' hareketinin öncüsü Yavuz Arslanargun (76), 4 yıldır kanser hastalığı sebebiyle tedavi görüyordu. Arslanargun, Salı akşam saatlerinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. Aslen Afyonkarahisarlı olan Yavuz Arslanargun'un cenazesi, akrabalarının bulunduğu Adapazarı'na getirildi. Arslanargun'un tabutuna Türk Bayrağı örtüldü. Adapazarı'nda bulunan Tarihi Orhan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman ve Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek ile çok sayıda siyasi, bürokrat ve iş dünyasından isimler katıldı. Yavuz Arslanargun'un cenazesi Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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