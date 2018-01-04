Yavuz Yılmaz’ın nişanlısı Neşe Sapmaz’dan duygulandıran paylaşım

16 Aralık 2017 günü canına kıyan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın hayatını kaybetmesi herkesi şoke etmişti. Yavuz Yılmaz’ın evlenmek üzere olduğu Neşe Sapmaz yaşadığı acıyı sosyal medyadan paylaştı.
“ÖLÜM GİBİ BİR ŞEYDİ AMA KİMSE ÖLMEDİ”
Pek çok paylaşım yapan Neşe Sapmaz, fotoğraflarla anılarını tazeledi. Sapmaz fotoğrafların birine “Severken ayrılmayı da yaşamıştık. Şairin dediği gibi ‘Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi'” notunu düştü. Ünlü sunucunun bu paylaşımları yaşadığı acıyı da ortaya koydu.
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