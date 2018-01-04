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Yavuz Yılmaz’ın nişanlısı Neşe Sapmaz’dan duygulandıran paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 13:52 | Son Güncelleme 1 saat önce

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz, silahla kendini vurarak intihar etmişti. Yavuz Yılmaz'ın nişanlısı Neşe Sapmaz, Instagram'daki paylaşımlarıyla yaşadığı acıyı anlattı.

Yavuz Yılmaz’ın nişanlısı Neşe Sapmaz’dan duygulandıran paylaşım

16 Aralık 2017 günü canına kıyan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın hayatını kaybetmesi herkesi şoke etmişti. Yavuz Yılmaz’ın evlenmek üzere olduğu Neşe Sapmaz yaşadığı acıyı sosyal medyadan paylaştı.

“ÖLÜM GİBİ BİR ŞEYDİ AMA KİMSE ÖLMEDİ”

Pek çok paylaşım yapan Neşe Sapmaz, fotoğraflarla anılarını tazeledi. Sapmaz fotoğrafların birine “Severken ayrılmayı da yaşamıştık. Şairin dediği gibi ‘Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi'” notunu düştü. Ünlü sunucunun bu paylaşımları yaşadığı acıyı da ortaya koydu.

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Mesut Yılmaz Yavuz Yılmaz

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