Yavuzlu’da

Kilis’in Yavuzlu köyünde "Bilal-i Habeşi" makamında geleneksel olarak devam eden ziyarete çıkma ve yağmur duası geleneği bu yılda sürdü.

Okunan gazelhanların, ilahilerin ve mevlidin ardından tüm yöre halkı bereketli bir yıl için dua etti. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, ve il protokol üyelerinin de bulunduğu etkinlik, geleneğin yaşatılması adına oldukça önemli bir konumda bulunuyor.

İkindi namazı öncesinde yapılan duanın ardından köy halkının kazanlarda pişirdiği yemeklerin konuklara ikram edilmesinden sonra program sona erdi.