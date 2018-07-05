Yayalara çarpan otomobil iş yerine girdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kaldırımdaki yayalara çarpan otomobil, bir iş yerine girdi.
İlçeye bağlı Boztepe Mahallesi Gözaçan Cami mevkisinde, Saliye Keskin yönetimindeki 61 BR 170 plakalı otomobil, önce yoldaki bir araca çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Keskin, daha sonra kaldırımda bulunan yayalara çarptı ve ardından tüp dükkanına girerek durabildi.
Kazada sürücü Keskin, Ayşegül Cebeci, Kadriye ve Ali Aksu ile iş yeri sahibi Cahit Karslı yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan otomobilden sızan yağ ve yakıtın temizlenmesi için belediye ekipleri yola talaş dökerek çalışma başlattı.
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı
Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!
Son dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Cinsel ilişki esnasında sevgilisini doğrayıp, öldürdü!
Son dakika! CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Gündemimizde kurultay yok
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum