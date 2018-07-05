Yayalara çarpan otomobil iş yerine girdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kaldırımdaki yayalara çarpan otomobil, bir iş yerine girdi.

İlçeye bağlı Boztepe Mahallesi Gözaçan Cami mevkisinde, Saliye Keskin yönetimindeki 61 BR 170 plakalı otomobil, önce yoldaki bir araca çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Keskin, daha sonra kaldırımda bulunan yayalara çarptı ve ardından tüp dükkanına girerek durabildi.

Kazada sürücü Keskin, Ayşegül Cebeci, Kadriye ve Ali Aksu ile iş yeri sahibi Cahit Karslı yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan otomobilden sızan yağ ve yakıtın temizlenmesi için belediye ekipleri yola talaş dökerek çalışma başlattı.

