Yayanın ölümüne neden olan Uber'in sürücüsüz aracının frenleri devrede değildi

Mart ayında ABD'nin Arizona eyaletinde bir yayaya çarparak ölümüne yol açan Uber'in sürücüsüz aracının acil durum frenlerinin devrede olmadığı bildirildi.

Olayla ilgili araştırmasını yürüten ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB), kazayla ilgili ön raporunu yayımladı.

Raporda, Uber'in sürücüsüz aracının yayayı çarpışmadan 6 saniye önce fark ettiği bilgisine yer verildi, bu sırada aracın saatte 43 mil (69 kilometre) hızla gittiği belirtildi.

Uber'in sürücüsüz araç sistemi yazılımının yayayı ilk başta bilinmeyen bir cisim, sonra bir araç, daha sonra da bir bisiklet olarak algıladığına yer verilen raporda, çarpışmadan 1,3 saniye önce sistemin acil durum frenine ihtiyaç duyulduğuna karar verdiği kaydedildi.

Raporda, Uber'in sürücüsüz aracının bilgisayar kontrolü altındayken acil durum frenlerinin devrede olmadığına dikkat çekilirken, aracın içinde operatörlük yapan kişinin müdahalesinin beklendiği, ancak sistemin operatörü uyarmak için dizayn edilmediği bildirildi.

Operatörün, çarpışmadan yarım saniye önce direksiyona müdahale ettiği ve çarpışmadan yarım saniye sonra da frene bastığının belirtildiği raporda, NTSB ile yapılan görüşmede kadın operatörün kaza anında sürücüsüz araç sistemini gözlemlediğini söylediği ifade edildi.