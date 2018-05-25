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Yayanın ölümüne neden olan Uber'in sürücüsüz aracının frenleri devrede değildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 03:47 | Son Güncelleme

Mart ayında bir yayanın ölümüne neden olan Uber'in sürücüsüz aracının, bilgisayar kontrolü altındayken acil durum frenlerinin devrede olmadığı bildirildi - Kazadan sonra yayaya yapılan toksikoloji testinde metamfetamin ve marihuana için pozitif sonuçlar aldığı belirtildi

Mart ayında ABD'nin Arizona eyaletinde bir yayaya çarparak ölümüne yol açan Uber'in sürücüsüz aracının acil durum frenlerinin devrede olmadığı bildirildi.

Olayla ilgili araştırmasını yürüten ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB), kazayla ilgili ön raporunu yayımladı.

Raporda, Uber'in sürücüsüz aracının yayayı çarpışmadan 6 saniye önce fark ettiği bilgisine yer verildi, bu sırada aracın saatte 43 mil (69 kilometre) hızla gittiği belirtildi.

Uber'in sürücüsüz araç sistemi yazılımının yayayı ilk başta bilinmeyen bir cisim, sonra bir araç, daha sonra da bir bisiklet olarak algıladığına yer verilen raporda, çarpışmadan 1,3 saniye önce sistemin acil durum frenine ihtiyaç duyulduğuna karar verdiği kaydedildi.

Raporda, Uber'in sürücüsüz aracının bilgisayar kontrolü altındayken acil durum frenlerinin devrede olmadığına dikkat çekilirken, aracın içinde operatörlük yapan kişinin müdahalesinin beklendiği, ancak sistemin operatörü uyarmak için dizayn edilmediği bildirildi.

Operatörün, çarpışmadan yarım saniye önce direksiyona müdahale ettiği ve çarpışmadan yarım saniye sonra da frene bastığının belirtildiği raporda, NTSB ile yapılan görüşmede kadın operatörün kaza anında sürücüsüz araç sistemini gözlemlediğini söylediği ifade edildi.

- Yayanın toksikoloji testinde pozitif sonuçlar

Raporda, yayanın karşıdan karşıya geçtiği noktanın yeteri kadar aydınlık olmadığı, kendisinin koyu renkli elbiseler giydiği, yanında ittiği bisikletinin reflektörleri olmadığı ve karşıdan karşıya geçerken Uber aracının geldiği yöne doğru çarpışmanın son anına kadar bakmadığı kaydedildi.

Ayrıca, yolun kenarında yayaların 110 metre ileride bulunan yaya geçidini kullanmalarını gösteren bir tabelanın olduğuna dikkat çekilen raporda, kazadan sonra yayaya yapılan toksikoloji testinde metamfetamin ve marihuana için pozitif sonuçlar aldığı belirtildi.

Arizona'nın Tempe kentinde 18 Mart'ta yerel saatle 22.00'de meydana gelen kazada 49 yaşındaki Elaine Herzberg adlı kadın hayatını kaybederken, Uber, ABD'nin Tempe, Pittsburgh, San Francisco kentlerinde ve Kanada'nın Toronto şehrinde sürücüsüz araç testlerini askıya aldığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) sürücüsüz araç Uber

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