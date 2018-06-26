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Yayaya çarpan sürücüden polise "hastanedeyiz" notu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 18:36 | Son Güncelleme

Konya'da çarptığı kadını taşıyan ambulansla hastaneye giden minibüs sürücüsü, aracın camına adı, telefon numarası ve "hastanedeyiz" yazılı not bıraktı

Konya'da minibüsüyle çarptığı kadını taşıyan ambulansla hastaneye giden sürücü, aracına adını ve telefon numarasını yazarak "hastanedeyiz" notu bıraktı.

Ali Gültekin idaresindeki 42 BTJ 94 plakalı minibüs, merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde yaya Zeynep Gündüz'e (35) çarptı.

Sürücünün ihbarıyla kısa sürede olay yerine ambulans geldi. Gündüz, ilk müdahalenin ardından Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıyı yalnız bırakmak istemeyen sürücü Gültekin de ambulansla hastaneye gitti.

Olay yerine gelen polis, Ali Gültekin'in aracın camına bıraktığı, üzerinde adı, telefon numarası ve "hastaneyiz" yazılı notu buldu.

Hastaneden alınan Gültekin, iişlemleri için polis merkezine götürüldü.

Durumu ağır olan yaralı Zeynep Gündüz'ün tedavisi sürüyor.

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Konya not sürücü trafik kazası

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