Yayıncı Şaban Kurt, Babıali Enderun Sohbetleri'ne konuk oldu

Genç okuyuculara kitap seçerken "gümrükleme" yöntemini kullanmalarını tavsiye eden Kurt, "Türkçesi akıcı olan, bir şeyler anladıkları kitapları alıp okusun gençler. Anlamadıkları cümleleri açmak için, 'ne diyor bu?' diye düşünmek için beyinlerini yormasınlar. Çünkü okuyamazlar ve kitaptan bıkarlar." dedi.

"Zeki çocuklarımız okullara alınırken seçiliyor ancak yabancı dile önem verildiği için Türkçe'yi yeterince öğrenemiyorlar." diyen Kurt, daha çok yabancı dillerde sınava tabi tutulan gençlerin Türkçe'yi öğrenmeye vakit bulamadıklarını ifade etti.

- "Güzel ifade ediyorsa anlamış demektir"

Kurt, okunacak kitapların seçiminde izlenmesini tavsiye ettiği yönteme ilişkin, şunları söyledi:

"Kitapçıda ismi, yazarı hoşuna giden kitabı açacak, çeşitli yerlerine rastgele bakacak. İki paragraf ya da bir konu başlığını okuyacak, adam doğru cümle kurmuş mu diye bakacak. Yazdığı şeyi güzel ifade ediyorsa, tercüme ederken ya da yazarken o konuyu anlamış demektir. Eğer güzel ifade edemiyorsa ticari kitaptır, onları almasınlar."

Gençliğinde babasının verdiği harçlıklarla kitap aldığını anlatan Şaban Kurt, "Kitapları köye götürdüğümde babam 'oğlum kitaba neden bu kadar para veriyorsun, birini oku bitir ondan sonra diğerini al' derdi. Ben de 'baba kitap baştan sona okunmaz, kitap lazım olduğu zaman bakılır' derdim. Ben bu şekilde kitap alıyor ve okuyorum. Tabii ki sanat eserleri, romanlar, hikayeler başka, onları kavramak için baştan sona okumak gerekiyor." şeklinde konuştu.

