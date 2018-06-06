Yayıncılar ve yazarlar TBYM iftarında bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğinin (TBYM) düzenlediği geleneksel iftar programı yayıncılar ve yazarları buluşturdu.
Üsküdar Belediyesi Mavi Salonda yapılan iftarda konuşan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, yayıncı sıfatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapmış oldukları ziyareti anlattı.
Durmuş, Erdoğan'la 22 Ağustos 2016'de görüştüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türk düşünce, kültür ve sanat hayatının farklı dillerde ve farklı memleketlerde de tanıtılması için bize düşen vazifeleri işaret etmişti. Biz de bununla ilgili bir takım görüşlerimizi arz etmiştik. O günden bugüne Türkçede ve Türkiye'de üretilmiş ürünlerin farklı ülkelerde ve farklı dillerde temsil ediliyor olmasını ve bayrağımızın farklı ülkelerde, farklı kıtalarda ve topraklarda da dalgalandırılmasını memnuniyetle seyrediyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin artık sadece Türkçe yayınlar üreten bir ülke olmaktan çıktığını aktaran Durmuş, "Başta İngilizce, Arapça ve Rusça olmak üzere çok farklı dillerde yayınlar yapan ve çok farklı yayınlarla memleketin sesini, kültürünü farklı ülkelere duyuran bir konuma gelmiş bulunuyoruz." dedi.
Durmuş, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı olarak müfredatta 54 programı değiştirerek başka ülkelerde olmayan önemli bir işi başardıklarını kaydetti.
Yeni programlara göre hazırlanmış tüm derslerde 260 ders kitabı seçildiğine dikkati çeken Durmuş, bu kitapların 25 Haziran'a kadar son düzenlemelerinin yapılacağını ve 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirileceğini sözlerine ekledi.
- "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"nda değişiklik yapılmasına dair kanun taslağı sunuldu
TBYM Yönetim Kurulu Başkanı Seda Darcan Çiftçi de düzenledikleri Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (İstanbul Fellowship) programı ile dünyanın dört bir yanından yayıncının İstanbul'a gelmelerine vesile olduklarını dile getirdi.
Çiftçi, hem Türkiye hem de yayıncılık sektörünün önemli dönüm noktalarından geçtiğine işaret ederek, böyle bir zamanda yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını belirtti.
İstanbul Fellowship programıyla 66 ülkeden 122 yayıncıya ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Çiftçi, "Nijerya'dan Brezilya'ya, Japonya'dan Almanya'ya, Endonezya'dan Lübnan'a kadar dünyanın dört bir yanından gelen yayıncı arkadaşlarımızla siz değerli üyelerimizi buluşturduk. İmzalanan yüzlerce telif anlaşmasıyla binlerce dolarlık iş hacmi gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Seda Darcan Çiftçi, seneye İstanbul Fellowship programına çevirmenleri ve kitap illüstratörlerini de dahil ederek ilim ve sanat alanında uluslararası düzeyde paylaşım ağını geliştirmek istediklerini kaydetti.
"Telif Hakları Yasası" olarak bilinen "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"nda değişiklik yapılmasına dair kanun taslağının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulduğunu belirten Çiftçi, şöyle devam etti:
"Uzun süredir beklenilen bu gelişme yayıncıları sevindirdi. Tasarının kısa zamanda yasalaşmasını ümit ediyoruz. Bu sayede yakın bir gelecekte Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde kütüphaneden ödünç alınan kitaplarımız için, piyasaya sürülen kopyalama cihazları için ve bu cihazlarla çoğaltılan eserlerimiz için biz yayıncılara da bir tazmin bedeli ödenecek. Bu amaçla Ortak Lisanslama Birliği çalışmalarına başladık."
Çiftçi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen 6. Yayıncılık Kurultayı'nda yayıncılığın sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik önemli tespitler yapıldığını ve sektör adına çalışırken artık ellerinde bir yol haritası olduğunu söyledi.
- "Ülkenin, milletin birliği, beraberliği, bütünlüğü en büyük gücümüz"
TBYM İstişare Komisyonu Üyesi, İşaret Yayınları sahibi ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ise yayıncılara büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizerek, şöyle konuştu:
"Eğitim, kültür, sanat, sanata dair medeniyet konusunda nerede olduğumuzu hepimizin kabul etmesi lazım. Bu konuda gayret etmemiz lazım, birbirimizi yüceltmemiz lazım. Sizler çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Ülkenin, milletin birliği, beraberliği, bütünlüğü bunlar çok önemli ve bizim en büyük gücümüz. Basın yayın camiası olarak da öyle başka bir gücümüz yok bizim. Memleketimizi siz taşıyacaksınız ve sizin ellerinizle şekillendireceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki yayıncısınız, iyi ki buradasınız ve iyi ki bu saflardasınız."
İftar programında TBYM'nin 2017-2018 faaliyet çalışmalarının yer verildiği slayt gösterimi de yapıldı.
Programa ayrıca Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, TBYM İstişare Komisyonu Başkanı Hasan Güneş, Basın Yayın Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Doğru, Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, İTO Meclis Üyesi Erdal Cesar'ın yanı sıra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü mensupları da katıldı.
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