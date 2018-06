Yayla yolunda geçen yarım asır

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Bitlis'te yaşayan Kerime Yergül, yarım asırdır tozlu yolları aşarak çıktığı yaylalarda koyunlarını sağarak 12 çocuğunu büyüttü.

Merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Külüce köyünde yaşayan 12 çocuk annesi 63 yaşındaki berivan (süt sağan kadın) Kerime Yergül, ilkbahar ve yaz aylarında her gün "Ceylanım" adını verdiği at arabasıyla köye 4 kilometre mesafedeki Rahva bölgesinde bulunan yaylalara çıkıyor. Yergül, gün boyu çocukları ve torunlarıyla koyunlarını sağıyor.

Kerime Yergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yaşındayken köye yerleştiklerini ve o zamandan bu yana yaylalara çıkarak süt sağdığını söyledi.

Yaylaların tozlu yollarını 20 yıl yürüyerek aştığını, daha sonra at arabası temin ettiklerini anlatan Yergül, "Eskiden at arabamız yoktu. Köyden çıkıp saatlerce yürüyerek yüksek dağların yaylalarına gidiyorduk. Daha sonra at aldık ve yıllardır at arabası ile gidip geliyoruz. Dönüşte de sütleri yine at arabasıyla taşıyoruz. Çok zor bir işimiz var. Kir içinde kalıyoruz ama bizim tek geçim kaynağımız bu. 12 çocuğumu buradan sağdığım sütle büyüttüm. Birçoğunu da evlendirdim." dedi.