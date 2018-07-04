Yaylacılara uyarı

Şırnak Valiliğinden, otlak ve mera alanlarını kullanacaklara, terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık edilmemesi yönünde uyarıda bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamada, ilin ekonomisinde önemli bir yere sahip hayvancılığın geliştirilmesi, vatandaşların istihdam ve refah seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla daha önceki yıllarda kullanıma kapatılan il sınırları içerisindeki yayla, mera, otlak ve kışlakların, hükümetin politikaları doğrultusunda 6 Mart'ta tekrar hizmete sunulduğu hatırlatıldı.
Bir kısım yaylacının, göçer ve sürü sahibinin bölücü terör örgütü PKK mensuplarını çadırlarında ve sürü içerisinde gizlemek, malzeme temin etmek suretiyle yardım ve yataklık ettikleri ayrıca teröristleri gördükleri halde ilgili mercilere bilgi vermediklerinin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu tür yasa dışı tutum ve davranış içerisinde bulunan göçer ve sürü sahipleri öncelikle cezai işlem uygulanması için adli mercilere sevk edilecek olup, akabinde izinleri iptal edilerek kullanmakta oldukları yayla, mera, otlak ve kışlaklardan men edileceklerdir."
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