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Yaylada dehşet! Çok sayıda ölü ve yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşıh köyündeki yaylada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinin Aydınşeyh köyünün Kapaklıözü mevkiindeki nohut tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi tartışması yüzünden silahlı saldırıya uğrayan Eray Sevindim, İsmail Canol ve Lokman Sümbül olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu sırada biçer döver üzerinde bulunan bir kişi de kalp krizi geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlı olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kaçan şahsın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale çatışma aile kavgası

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Türkiye artık cehaletin içinde boğuluyor..
degermi bi toprak için. dünya malı dünyada kalır yazık günah deyilmi her şeyin bi ortası vardır paylaşalım yarısı onun yarısı ötekinin olsun her şey paramı anlayamıyorum geride kalanlara bizleri ALLAH ıslah etsin....
Arazi yerinde kalır. Siz yok oldunuz Allah başa vermesin. Değdimi yani. Araziyide cezaevine götürün.
allah akıl fikir versin
Arsa, arazi , ev kısacası para için birbirini öldüren eşler, kardeşler, komşular, akrabalar Allah size bizlere herkeze akıl fikir versin inşallah yahu kardeşim kefenin cebimi varda bizler bilmiyoruz kavga yapıp insan öldürdüğün kara parçasının altına gireceksin sende birgün değermi insanların canlarını kıymaya bir aileyi öldürdün de noldu eline ne geçti arazi kime kaldı şimdi ya sabır ya selamet
UGANDA MUZ CUMHURİYETİNDE SIRADAN BİR GÜN....
cahiller sürüsü
bir avuç toprak için yiyin birbirinizi.
azalmaları iyi olmuş
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