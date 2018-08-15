HABER

Yaylada doğum sancısı başlayan kadın, askeri helikopterle hastaneye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 00:01 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalındaki bir yaylada doğum sancısı çeken bir kadın Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait bir askeri helikopter tarafından alınarak Diyarbakır'daki hastaneye yetiştirildi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalındaki bir yaylada doğum sancısı çeken bir kadın Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait bir askeri helikopter tarafından alınarak Diyarbakır'daki hastaneye yetiştirildi. Kulp ilçesine bağlı Aygün mahallesi Küme Evleri yakınındaki bir yaylada bir kadının doğum yapmak üzere olduğu yönünde 112 acil çağrı merkezinden yardım istenmesi üzerine, yardım istenen Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait bir helikopter söz konusu bölgeye giderek hamile kadını hastaneye getirmeyi başardı. Konu ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır ili Kulp ilçesi Aygün mahallesi Küme evleri yakınında bulunan yaylada bir kadının 14 Ağustos 2018 günü saat 14.30 sıralarında doğum yapmak üzere olduğu 112 acil çağrı merkezine ihbar edilmiştir. Hastanın durumunun aciliyetine binaen 112 tarafından Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı helikopter ile havadan sıhhi tahliye talep edilmiştir. Kulp ilçesi Aygün Mahallesi Küme evleri yakınında bulunan yayladaki kadın 14 Ağustos 2018 günü saat 16.00 sıralarında Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı helikopter ile alınarak Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesine sevk edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

PARTNERCanlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı Canlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı
Balıkesir'de orman yangınıBalıkesir'de orman yangını
Adıyaman'da teröristlerle çatışma!Adıyaman'da teröristlerle çatışma!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FBI uyardı: ATM'lerden milyonlarca dolar çalınabilir

FBI uyardı: ATM'lerden milyonlarca dolar çalınabilir

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Belçika'da Türk esnaftan çok konuşulacak kampanya! Lokantasında Türk Lirası'nı Euro ile eşitledi!

Belçika'da Türk esnaftan çok konuşulacak kampanya! Lokantasında Türk Lirası'nı Euro ile eşitledi!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.