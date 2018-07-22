HABER

Yaylada horon ve kemençeyle eğlendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 18:59 | Son Güncelleme

Gümüşhane ve Giresunlu vatandaşlar, Kazıkbeli Yaylası'ndaki geleneksel şenlikte kemençe eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi

Gümüşhane'nin Kazıkbeli Yaylası'nda düzenlenen şenlikte katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Kürtün ilçesinin Kazıkbeli Yaylası'nda geleneksel olarak düzenlenen şenliğe Giresun ve Gümüşhane'den çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Şenlikte, yöresel sanatçılar sahne aldı. Kemençe eşliğinde horon tepen vatandaşlar, yoğun sise rağmen eğlenceli zaman geçirdi. Yöresel kıyafetler giyen vatandaşlar ise şenliğe renk kattı.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, şenlikte yaptığı konuşmada, 2 yıldır Gümüşhane Valiliği görevini yürüttüğünü anımsatarak, yayla kültürünün bölge için önemine işaret etti. Yayla yollarının altyapı sorununu çok iyi bildiğini ve bu sorunların üstesinden geleceklerini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Milletvekillerimizle beraber karar aldık. Kaymakam arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, il özel idaresi ekibi ve muhtarlarımızla beraber 'önce yol' dedik. Güvende'nin yolunu ilçe merkezine kadar betonladık. Kürtün'den Kazıkbeli'ne kadar yaklaşık 47 kilometrelik yolun asfaltını tamamladık. Yayla civarındaki bütün köylerin yollarını da asfaltlıyoruz. İnşallah bir ay içinde hepsini bitireceğiz. Tilkicek-Kazıkbeli arasını komple beton yol yapacağız. Sapmaz-Yukarı Karadere-Beytarla arasının da asfaltını tamamlayacağız. İnşallah sizleri daha konforlu, daha güzel bir şekilde seyahat edebileceğiniz yollara kavuşturacağız. Sizlerin emrindeyiz."

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül de şenliğin birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Akgül, köylerin su sorunun planlama dahilinde çözüleceğini ve hiçbir köyün yol, su sıkıntısı kalmayacağını sözlerine ekledi.

Yöresel ürünlerin satışının da yapıldığı şenlik, kemençe ve horonlu eğlencenin ardından son buldu.

Şenliğe çok sayıda vatandaşın yanı sıra bölge illerin kaymakam ve belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri de ilgi gösterdi.

PARTNERGözlüksüz çıkmadıGözlüksüz çıkmadı
Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehitHakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit
TBMM Başkanı Yıldırım'ın torun sevinciTBMM Başkanı Yıldırım'ın torun sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane kazıkbeli yayla şenliği

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.