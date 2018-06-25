Yaylada yürüyüşe çıkan kişiden 4 gündür haber alınamıyor

Seydikemer ilçesindeki Gömbe Yaylası'nda yürüyüşe çıkan kişiden 4 gündür haber alınamıyor.
Gömbe Yaylası'nda yürüyüşe çıkan Metin Kor'dan (43) haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçleri ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bildirdi.
AFAD ekiplerince Gömbe Yaylası çevresinde yürütülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Ekiplerin yarın yine aynı bölgede ve etrafında geniş çaplı arama çalışması başlatacağı belirtildi.
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