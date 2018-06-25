HABER

Yaylada yürüyüşe çıkan kişiden 4 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 17:38 | Son Güncelleme

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 gündür kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Seydikemer ilçesindeki Gömbe Yaylası'nda yürüyüşe çıkan kişiden 4 gündür haber alınamıyor.

Gömbe Yaylası'nda yürüyüşe çıkan Metin Kor'dan (43) haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçleri ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bildirdi.

AFAD ekiplerince Gömbe Yaylası çevresinde yürütülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Ekiplerin yarın yine aynı bölgede ve etrafında geniş çaplı arama çalışması başlatacağı belirtildi.

PARTNERTarantula istedi kertenkele buldu!Tarantula istedi kertenkele buldu!
Emekli vatandaş, Erdoğan kazanınca kurban kestiEmekli vatandaş, Erdoğan kazanınca kurban kesti
Erdoğan kazanınca 5 tepsi baklava dağıttıErdoğan kazanınca 5 tepsi baklava dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adama çalışması AFAD Kayıp şahıs Muğla Seydikemer

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!

Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

On Numara sonuçları 25 Haziran: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 25 Haziran: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.