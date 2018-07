Yaz aylarında turistlerin vazgeçilmez eğlencesi su sporları

Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otellerde ve pansiyonlarda yer kalmazken, sıcak havayı eğlenceli hale getirmek isteyen yerli ve yabancı turistler denizde su sporları aktivitelerini tercih ediyor.

Kemer'de turizm sezonunda yüksek sezona girilmesiyle birlikte ilçedeki konaklama tesislerinde ciddi doluluk oluştu. Bölgeyi tercih eden yerli ve yabancı tatilciler sıcak havanın etkisinden kurtulmak için otellerdeki havuzların yanında denizi tercih ediyor. Özellikle hafta sonu Antalya'da yaşayanların da tercih ettiği ilçe merkezindeki ünlü Ayışığı Parkı'nda (Moonlight Park) yer bulunmuyor.

Sıcak hava ve nemden bunalan turistler eğlence ve adrenalin için su sporlarını tercih ediyor. 44 su sporları merkezinin bulunduğu ilçede, fiyatlar 20 dolar ile 100 dolar arasında değişiyor. Özellikle son zamanların popüler aktivitesi olan flyboard ile birlikte paraşüt, jet-ski ve su kayağı gibi birçok aktiviteyi içerisinde bulunduran su sporları ilgi çekiyor.

Rusya'nın Voronej kentinden arkadaşlarıyla tatil için Kemer'e gelen Karina Sitnikova (21), "Türkiye'ye 5 kez geldim. Su sporları tek kelimeyle süper. Kesinlikle denemelisiniz. Denizin üstünde eğlenin. Kesinlikle süper" dedi.

Rus Polina Potapova (19), "Türkiye'ye ilk defa geliyorum. Burada her şeyi çok beğendim. Deniz temiz ve sıcak. İlk defa su sporlarında böyle bir aktivite deniyorum ve çok beğendim. Ekstrem sporlarını zaten seviyorum. Her şey muazzam ve kesinlikle denenmeli" diye konuştu.

Rus Olga Popova (20), şöyle dedi:

"Ben de Kemer'e ilk defa geliyorum. Burayı inanılmaz derecede beğendim. Çok sıcak ve temiz bir denizi var. İnsanlar çok sıcakkanlı. Su sporları ise gerçekten süper ve adrenalin çok fazla. Çok mutlu oldum buraya geldiğim için."

2015 Flyboard Türkiye Şampiyonu ve milli takım sporcusu Uğur Piro ile birlikte kaptanlık yapan Kahraman Aktaş ise "Flyboard su sporlarında yeni popüler bir aktivite. Turistlerin en çok ve yoğun ilgisini çeken bir aktivite. İnsanların gözünde en büyük ve en tehlikeli aktivite olarak görünen flyboard aksine en kolay, en basit aktivite. Tamamen ayak dengesiyle yapılan bir spor. Turistler yapıyorsa bunu Türkler de yapabilir. Bütün yaş grubu yapıyor. 5 yaş üstü bütün herkes bu sporu bireysel olarak yapabiliyor" dedi.

Ayışığı Parkı'nda su sporları işletmecisi İbrahim Çubuk, "Burada flyboard, jet-ski, paraşüt, banana, ringo gibi birçok aktivitelerimiz var. Bunlara Türkler, Ruslar ve Araplar çok ilgi gösteriyor. Fiyatlar 20 dolar ile 100 dolara arasında değişiyor. Bununla birlikte 1 saatlik 10 kişilik turlarımız var. Mayıs ayında özellikle Araplar ve Rusların katıldığı yunus turlarımız oluyor. Yerli turistler su sporlarını ve plajı daha çok seviyor. Ruslar gibi değiller, onların belirli bir tatil zamanı var ama yerli turistler her zaman geliyor. Özellikle hafta sonu 2 bin ile 2 bin 500 kişi arası bu plaja geliyor" diye konuştu.