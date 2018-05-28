İSTANBUL (AA) - BKM tarafından düzenlenen "Yaz Film Festivali" başladı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2017 - 2018 sezonunda yoğun ilgi gören BKM yapımı filmler, festival kapsamında bu yaz yeniden vizyona girecek.
Sinemaseverlerle 10 Ağustos'a kadar devam edecek olan festival bünyesindeki filmler, 7 liradan satışa sunulacak.
Festivalde gösterime sunulacak filmlerde ise geçen cuma vizyona giren "Yol Arkadaşım"ın yanı sıra 1 Haziran'da "Cebimdeki Yabancı", 8 Haziran'da "Acı Tatlı Ekşi", 15 Haziran'da "Sen Kiminle Dans Ediyorsun", 22 Haziran'da "Düğüm Salonu", 6 Temmuz'da "Deliha 2", 13 Temmuz'da "Cici Babam", 27 Temmuz'da "Bizim Köyün Şarkısı", 10 Ağustos'ta "Aile Arasında" sinemaseverlerle buluşacak.
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