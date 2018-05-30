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Yaz izci kampları için kayıtlar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 11:33 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kampları, 25 Haziran-9 Eylül arasında yapılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaz izci kampları için kayıtların başladığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Beykoz Kent Ormanı'ndaki alandaki kamp bu yıl 25 Haziran'da başlayıp 9 Eylül'e kadar devam edecek. Kamp için detaylı bilginin yer aldığı "izcilik.ibb.istanbul" adresinden ön kayıt yaptırılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde düzenlenen "Yaz İzci Kampı", İstanbul ve Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından çocuk ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. 10-15 yaş aralığındaki çocukların katılabildiği ve tamamen ücretsiz olan kamp, bu dönem okulların tatile girmesi ve Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle başlayacak.

Kampta çocukların hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda eğitimler verilecek. Eğitimler, aday ve deneyimli izciler için eğlenceli, öğretici ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayıcı programlardan oluşacak. Bu programlar temel ve ileri düzey izcilik eğitimleri ile hafıza teknikleri, arama-kurtarma, telsiz ve haberleşme, ilk yardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye ve yangına ilk müdahale gibi farklı konu ve içerikleri kapsayacak.

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Beykoz Kent Ormanı istanbul büyükşehir belediyesi izcilik yaz izci kampları

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