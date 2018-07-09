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Yaz kamplarında "kamp ateşi" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 13:35 | Son Güncelleme

Akademisyen, sanatçı ve sporcuların da aralarında bulunduğu alanında uzman kişiler, Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz gençlik kamplarında gençlere birikimlerini aktarıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, alanında uzman kişilerin bilgi ve deneyimlerini gençlere aktarmalarını sağlamak için yaz dönemi gençlik kamplarında "kamp ateşi" programları düzenliyor.

Bakanlık, gençler arasında doğa sevgisini yaymak, doğada gerçekleştirilen etkinlikleri artırmak, gençlerin kültür ve sanatla zenginleşmelerini sağlamak amacıyla 14 ilde bulunan 17 kamp merkezinde 5'er günlük doğa ve deniz kampları gerçekleştiriyor.

Yaz gençlik kamplarında yapılan "kamp ateşi" programlarında akademisyen, sanatçı ve sporcuların da aralarında bulunduğu alanında uzman kişiler, gençlere bilgi ve deneyimlerini aktarıyor.

20 Haziran'da başlayan ve 23 Eylül'e kadar sürecek yaz kampları, 12-13, 14-15, 16-17, 18-22 yaş gruplarındaki katılımcılarla düzenleniyor.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı kamp ateşi Yaz gençlik kampları

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