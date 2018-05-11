"Yaz Oyunları" 2 Haziran'da başlayacak

İlk kez 1904'te Fransa'da sahnelenen oyunda, kadın-erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik konuları işleniyor. Oyun, 3 Haziran'da bir kez daha izleyiciyle buluşacak.

Muammer Karaca ve Refik Kordağ'ın uyarladığı oyunda, Zihni Göktay, Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, Derya Kurtuluş, Cem Uras, Eylül Soğukçay, Şehnaz Bölen Taftalı, Hülya Arslan, Doğan Altınel, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Murat Derya Kılıç, Tuğçe Açıkgöz, Müge Çiçek, İbrahim Ulutaş ve Begüm Yazıcıoğlu rol alacak.

Etkinlik, Henri Keroul ile Albert Barre'nin yazdığı, Nedret Denizhan'ın yönettiği "Cibali Karakolu" ile başlayacak.

Haldun Taner’in yazıp Naşit Özcan’ın yönettiği "Ay Işığında Şamata" oyunu, 6 Haziran'da izlenebilecek. Çalışkur Apartmanı'nda yaşayan Çalışkur ailesinin ve apartman sakinlerinin ilişkilerini ve aile yapısını konu edinen eserde, Arda Aydın, Aziz Sarvan, Berrin Koper, Ceysu Aygen, Derya Çetinel, Emre Narcı, Ertan Kılıç, Esra Ede, Gökhan Eğilmezbaş, Gökhan Mete, Hasip Tuz, İbrahim Can, İbrahim Ulutaş, Lale Kabul, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Özge Midilli, Samet Hafızoğlu, Savaş Barutçu, Sefa Turan, Şenay Saçbüker, Şevket Avşar, Tuğçe Açıkgöz ve Yonca İnal oynayacak.

Sadık Şendil'in ölümsüz eseri "Bizim Aile" oyunu ise Aziz Sarvan'ın yönetiminde 8 ve 9 Haziran'da sahnelenecek. Sinem Bayraktar'ın tiyatroya uyarladığı eserde, Funda Postacı, Nevzat Çankara, Tevﬁk Şahin, Müge Çiçek, Ercan Demirhan, Cihat Faruk Sevindik, Berk Samur, Onur Demircan, Yiğit Ali Uslu, Tarık Köksal, Pınar Demiral, Selçuk Yüksel, Züleyha Karyağdı, Esra Ülger, Tankut Yıldız, Serkan Bacak, Alp Tuğhan Taş, Hamit Erentürk ve Gülsün Odabaş rol alıyor.

Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla bezenen müzikli oyun, izleyenleri emeğin ve sevginin gücünü gösterirken aile sıcaklığında bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.

Biletler 15 Mayıs 2018 Salı günü saat 12.00'den itibaren Şehir Tiyatroları gişeleriyle https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresinde satışa sunulacak.

