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Yaz Oyunları, "Cibali Karakolu" ile başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 01:13 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından gerçekleştirilen "Yaz Oyunları"nın ilk gösterimi "Cibali Karakolu", Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın geleneksel "Yaz Oyunları", "Cibali Karakolu" oyunuyla başladı.

Henri Keroul ve Albert Barre’in yazıp Nedret Denizhan’ın yönettiği 18 kişilik kadroyla oynanan ve 6 müzisyenin canlı müzikle eşlik ettiği oyun, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Toplumsal ve politik yaşama dair eleştiriler de içeren oyunda; Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, Derya Kurtuluş, Zihni Göktay, Cem Uras, Eylül Soğukçay, Şehnaz Bölen Taftalı, Hülya Arslan, Doğan Altınel, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Murat Derya Kılıç, Tuğçe Açıkgöz, Müge Çiçek, İbrahim Ulutaş ve Begüm Yazıcıoğlu rol aldı.

- "Seyircinin ilgisi bu sene de devam ediyor"

AA muhabirine oyunla ilgili değerlendirmede bulunan oyuncu Zihni Göktay, 55 yıllık meslek hayatında Harbiye'deki açıkhava tiyatrosunda pek çok kez oynadığını söyledi.

"Cibali Karakolu" oyununda Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından "Komiser Cafer Sabbah" rolünü üstlendiğini belirten usta oyuncu, 4 yıldır kapalı gişe oynadıklarını seyircinin ilgisinin bu sene de devam ettiğini ifade etti.

"Yaz temsilleri, Şehir Tiyatrosu'nun bir geleneği haline geldi." diyen Göktay, şunları kaydetti:

"Bu güzel gecelerde İstanbul seyircisine oynamak, bizim için ayrı bir zevk. Seyircimize teşekkür ediyoruz. İyiyi, güzeli, doğruyu, eğlenceliyi ve faydalıyı edep dairesinde bir arada sunmaya gayret ediyoruz. Açık havada daha da bir tatlı oluyor. Seyirci gülmeye daha bir hazırlıklı geliyor."

- "Temposu yüksek, keyifli bir oyun"

Tarık Şerbetçioğlu ise Cibali Karakolu'nun bu yazın da ilk oyunu olduğunu hatırlatarak, geçen sene haziran ve eylül aylarında gerçekleşen oyunların ilgi gördüğünü anlattı.

Zihni Göktay ile aynı sahneyi paylaşmaktan onur duyduğunu ifade eden Şerbetçioğlu, oyuna dair şunları söyledi:

"Damat Naci karakterini oynuyorum. Oyun biraz benim etrafımda dönüyor. Komiser Cafer Sabbah ve Naci'nin bir atışması var, oyunun içinde. Bir düğün gecesi komedisi oyunun orijinali. Bir Fransız vodvilinden uyarlama.Tiyatroda, günümüzün birtakım olaylarına da ışık tutuluyor. Küçük anektodlar ve eklemelerle oyun sıcak ve diri tutuluyor. Temposu yüksek, seyirciyi eğlendiren, güldürürken düşündüren keyifli bir oyun."

Sezon boyunca tiyatroseverlerin beğeniyle izlediği oyunlardan bir seçkinin izleyiciyle buluştuğu etkinlik kapsamında 3 Haziran'da "Cibali Karakolu", 6 Haziran'da "Ay Işığında Şamata", 8-9 Haziran'da ise "Bizim Aile" oyunları sergilenecek.

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Cibali karakolu İBB şehir tiyatroları Tarık Şerbetçioğlu tiyatro Yaz Oyunları Zihni Göktay

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