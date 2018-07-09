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"Yaz Sergisi" ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi, 17 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek

İSTANBUL (AA) - Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı "Yaz Sergisi" ziyarete açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cibali Kampüsü'ndeki açılışa katılan Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Erdem, serginin çok büyük emeklerle ortaya çıktığını belirtti.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Ali Köknar da sergideki eserlerin öğrencilerin sene boyunca yaptığı çalışmaların sadece yüzde 10'unu temsil ettiğini ifade etti.

Köknar, "Bu sergide sadece en iyi şeyler seçilmedi. Acayip, kabahatli olanlar ya da başarısızlıklar da seçilerek biriktirildiler.
Sergide bütün sınıflardan gelen 'şeyler' var. Şey kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü yapılan işlerin hiçbir etiketi yok. Hangi bölümdeki öğrencinin yaptığı, adları belli değil. Bütün şeyler harmanlanmış vaziyette. Sanat ve Tasarım Fakültesi ekolojisi içerisinde dolaşıyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Etkinliğin öğrenciler için çok kıymetli olduğunu aktaran Köknar, "Sergiyi gören öğrenciler, yaptıkları işin kıymetli bir şekilde sunulmasına şahit oldukları zaman bir sonraki sene nasıl çalışacakları hakkında daha profesyonel hissedebiliyor ve (sergi) öğrencilerin olgunlaşmalarına sebep oluyor. Dolayısıyla bu sergi bizim için çok önemli." görüşünü dile getirdi.

Açılışa, Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ile akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Sergi, 17 Eylül'e kadar gezilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Has Üniversitesi sergi

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